Quiso asaltar una panadería armado con un cuchillo y lo redujeron a golpes

Aprehendieron al sujeto, secuestraron un arma blanca y lo trasladaron a la comisaría quinta.

Un hombre de 27 años que intentó asaltar una panadería tras amenazar a la empleada con un cuchillo fue reducido por los vecinos y aprehendido por personal policial.

El procedimiento se inició a partir de un llamado al sistema de emergencias 911 que alertaba inicialmente sobre una confrontación vecinal en la zona de Génova entre Rafael del Riego y Matteotti y otro que denunció un tumulto de aproximadamente 15 personas en el lugar.

Al arribar, los efectivos observaron a un grupo de personas y una confrontación física en la vía pública. Uno de los hombres se encontraba reteniendo en el suelo al acusado de cometer un robo en una panadería ubicada frente al lugar.

La propietaria del comercio, una mujer de 35 años, denunció que momentos antes el sospechoso había ingresado al local portando un cuchillo con el que la habría amenazado para exigirle el dinero de la recaudación.

Los efectivos aprehendieron al sujeto, secuestraron un arma blanca y lo trasladaron a la comisaría quinta, donde labraron actuaciones por el delito de robo agravado por el uso de arma blanca en grado de tentativa.

El imputado fue trasladado a Tribunales para declarar ante el fiscal de Flagrancia Daniel Vicente.