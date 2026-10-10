Allanaron una vivienda por robos de autos y aprehendieron a un hombre

Un hombre de 30 años fue aprehendido durante un allanamiento en el barrio Parque Independencia. Fue en el marco de una investigación por robos de autos cometidos con armas.

El procedimiento estuvo a cargo del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Quinta. Durante el operativo, los efectivos secuestraron un celular, tres cuchillos, una réplica de pistola calibre 9 milímetros y dos camperas negras, elementos que serán analizados en el marco de la causa.

La investigación se inició a partir de un hecho ocurrido a principios de octubre y contó con la intervención de la Oficina de Delitos Contra la Propiedad Automotor (Odcpa).

Tras la aprehensión, se dispuso el traslado del sospechoso para prestar declaración en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal, instancia en la que se le informará formalmente la imputación en su contra.