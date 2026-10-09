"Está desesperado, le robaron cuando fue a trabajar": se llevaron su camioneta y piden ayuda para recuperarla

El vehículo estaba estacionado en la zona de Juan B. Justo y Valentini.

Un hombre salió a ver un trabajo y, cuando llegó al lugar donde había dejado su camioneta, se encontró con que se la habían robado. El vehículo estaba estacionado en la zona de avenida Juan B. Justo y Valentini, y ahora su familia pide ayuda para recuperarlo.

El hecho fue dado a conocer a través de una lectora de 0223, que se comunicó con la redacción para difundir lo ocurrido y solicitar la colaboración de los vecinos. Según contó, el hombre había llegado al lugar para realizar un trabajo y, al advertir que la camioneta ya no estaba, descubrió la sustracción.

El vehículo era utillizado por el hombre para trabajar.

La preocupación de la familia pasa también por la necesidad de recuperar el vehículo cuanto antes: el hombre lo utiliza como herramienta de trabajo. Por eso, buscan que la información circule y que alguien pueda aportar datos que permitan encontrarlo.

Robos de vehículos: más de seis por día en Mar del Plata

El episodio ocurre en un contexto de aumento de los robos y hurtos automotores en la ciudad. Según las estadísticas del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito difundidas en agosto por 0223, entre abril y junio de 2026 se registraron 577 vehículos sustraídos, un 26% más que durante el mismo período de 2025.

Los robos de autos pereocupan a los marplatenses. Foto de archivo.

El informe oficial también indicó que, durante el primer trimestre del año, se habían contabilizado 655 casos. Aunque el segundo trimestre mostró una baja del 12% respecto de esos primeros tres meses, la comparación interanual reflejó un crecimiento de las sustracciones. En promedio, durante el segundo trimestre se registraron más de seis vehículos robados o hurtados por día en Mar del Plata.