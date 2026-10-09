Robaron un auto y lo prendieron fuego: cayó un adolescente de 17 años

La investigación por el robo a mano armada de un automóvil que apareció incendiado derivó en la aprehensión en el barrio Los Acantilados de un adolescente de 17 años acusado de participar del hecho.

Según denunció la víctima, varios sujetos armados le sustrajeron un Renault Logan negro con techo amarillo y escaparon en un Volkswagen Gol gris: el vehículo fue hallado en Goñi y Nápoles, parcialmente incendiado en su interior.

Durante un operativo de búsqueda, los efectivos localizaron el Volkswagen Gol señalado en el hecho y al advertir su presencia varios ocupantes escaparon a pie y uno de ellos fue aprehendido.

Desde la fiscalía en turno del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil se dispusieron las actuaciones correspondientes y el traslado del joven a sede judicial para la primera audiencia.