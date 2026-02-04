Lo hallaron muerto en su casa: estaba desnudo y con un trapo en la cara
Sucedió este miércoles al mediodía en el barrio Los Pinares. No hay signos de robo en la vivienda.
Un hombre fue hallado sin vida en el interior de una casa en el barrio Los Pinares y personal policial trabaja en el lugar bajo las órdenes del fiscal Leandro Arévalo.
El hallazgo se dio en una vivienda ubicada en calle General Pirán entre Juan A. Peña y Florisbelo Acosta que, a simple vista, no presenta signos de violencia en los accesos.
Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el cuerpo de la víctima, de entre 40 y 50 años, estaba desnudo, que tenía las manos atadas y un trapo tapándole la cara.
Personal policial bajo las órdenes del Jefe Departamental Cristian Fontana trabaja en el lugar en el marco de una causa por homicidio a cargo del fiscal Leandro Arévalo.
Es el segundo homicidio doloso de la semana tras el de Walter Tieso registrado el lunes en el barrio. San Jacinto y el quinto en lo que va del año.
