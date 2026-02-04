Lo hallaron muerto en su casa: estaba desnudo y con un trapo en la cara

Un hombre fue hallado sin vida en el interior de una casa en el barrio Los Pinares y personal policial trabaja en el lugar bajo las órdenes del fiscal Leandro Arévalo.

El hallazgo se dio en una vivienda ubicada en calle General Pirán entre Juan A. Peña y Florisbelo Acosta que, a simple vista, no presenta signos de violencia en los accesos.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el cuerpo de la víctima, de entre 40 y 50 años, estaba desnudo, que tenía las manos atadas y un trapo tapándole la cara.

Personal policial bajo las órdenes del Jefe Departamental Cristian Fontana trabaja en el lugar en el marco de una causa por homicidio a cargo del fiscal Leandro Arévalo.

A metros de la avenida Champagnat. Captura de Google Maps.

Es el segundo homicidio doloso de la semana tras el de Walter Tieso registrado el lunes en el barrio. San Jacinto y el quinto en lo que va del año.