Los adolescentes detenidos se filmaron tras el robo y lo subieron a las redes

Los dos adolescentes acusados de cometer varios robos en la zona norte de la ciudad que fueron detenidos este viernes se habían grabado tras uno de los hechos cuando escapaban en moto y con una camioneta Ford Territory sustraída.

En el video que subieron a redes sociales se distingue la presencia de dos de ellos en una moto tipo 110 y pocos metros la presencia de la camioneta robada en un domicilio de Pedraza al 700.

Las tareas realizadas por personal de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado permitieron a la fiscal Mariana Baqueiro solicitar tres allanamientos en el barrio Libertad y en el complejo habitacional Etchepare.

“Además de la aprehensión secuestraron una escopeta calibre 14 sin marca ni numeración visible, dos celulares y una gorra, elementos considerados de interés para la causa”, informaron autoridades policiales.

En el marco de una causa por robos agravados cometidos en poblado y en banda, con uso de armas de fuego, ambos van a prestar declaración en las próximas horas.