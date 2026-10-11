Dolor en Mar del Plata por la muerte de un histórico empresario: tenía 101 años

Leopoldo Duilio Balagna, histórico empresario de Mar del Plata, falleció a los 101 años. Su partida generó mensajes de despedida y reconocimiento hacia una vida marcada por el trabajo, el esfuerzo y la construcción de un legado empresarial que dejó su huella en la ciudad.

Balagna, nacido en 1925, era oriundo de Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires. En 1958 llegó a Mar del Plata junto a su esposa y sus tres hijos, donde comenzó una nueva etapa de su vida y puso en marcha un emprendimiento que crecería con el paso de las décadas.

Con una máquina manual para tejer alambre, dio los primeros pasos de la empresa que fundó. Esa misma herramienta todavía se encuentra en funcionamiento, como símbolo de sus orígenes y de una historia construida a base de dedicación, esfuerzo y experiencia.

Con el tiempo, el negocio familiar fue acumulando trayectoria y consolidando su actividad en el rubro y ya son tres generaciones las que continúan al frente del emprendimiento iniciado por Balagna.

La despedida de sus allegados

La noticia de su fallecimiento fue acompañada por un sentido mensaje de despedida en redes sociales.

“Hoy nos toca despedir a un verdadero pilar e ícono de nuestra querida ciudad de Mar del Plata”, expresaron.

Además, destacaron que su huella, su visión y su legado permanecerán en la historia marplatense y en el corazón de quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo.