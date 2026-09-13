De una etapa oscura a una razón para quedarse: el marplatense que creó una página para ayudar a personas que atraviesan momentos difíciles

A veces, aquello que más cuesta atravesar puede convertirse también en el impulso para ayudar a alguien más. Esa fue la motivación detrás de “Razones para Quedarse”, un proyecto que nació de una experiencia personal difícil y que terminó convirtiéndose, en un espacio de apoyo para la comunidad.

“Toda esta idea surgió por una especie de deuda que sentía conmigo mismo”, Conto Luciano Méndez en diálogo con 0223. Después de atravesar “una etapa bastante oscura” de la que, por suerte, pudo salir, sintió que quería utilizar esa experiencia para ayudar a otras personas.

La idea surgió a partir de un proyecto en inglés de Ben West. En sus comienzos, la página era sencilla: los usuarios ingresaban, elegían una categoría y recibían mensajes al azar. El proyecto fue compartido inicialmente en Reddit y LinkedIn para mantenerlo dentro de un círculo reducido, pero rápidamente comenzó a crecer. “Empezó a llegar a un montón de gente, escribieron muchas cartas y también comenzaron a preguntar cómo podían ayudar”, recordó.

Ese crecimiento coincidió con otro momento importante: el proyecto final de su carrera en la Universidad Atlántida Argentina. Después de varias semanas de bloqueo, alguien le hizo una sugerencia que terminó cambiando el rumbo de su trabajo: “¿Y si mejorás Razones para Quedarse?”. Fue entonces cuando entendió que aquella página que había creado para acompañar a otros también podía convertirse en su proyecto final para recibirse.

Pero todavía sentía que algo faltaba. La búsqueda de una nueva forma de transmitir el mensaje lo llevó a una idea vinculada con su propia familia. “Mi mamá es muy creyente y le gusta mucho la idea de la luz, entonces pensé en una forma de transmitir ese concepto”, reveló.

La idea surgió a partir de un proyecto en inglés de Ben West.

A partir de allí, el proyecto incorporó nuevas herramientas. “Le di una vuelta de tuerca y ahora, cuando ingresás a la página, hay un mapa donde podés ver los lugares desde donde cada persona dejó una carta”, contó.

Detrás de la iniciativa, sin embargo, sigue existiendo una motivación íntima: “No sabía qué me iba a sanar, pero necesitaba sacarle provecho a algo tan feo”, reflexionó.

Una experiencia cada vez más personal

La respuesta de los usuarios terminó siendo uno de los principales motivos para continuar desarrollando la página. “La verdad que fue muy buena y también por eso me dieron ganas de empujar un poquito más el proyecto”, señaló. Las personas comenzaron a escribir cartas, compartir experiencias y ofrecerse para colaborar.

Ese intercambio también llevó a modificar la forma en que funciona la página. En lugar de tener que elegir una categoría predeterminada, ahora el usuario puede explicar cómo se siente y recibir un mensaje relacionado con ese estado emocional. “Eso hace que sea mucho más cercano, porque alguien que se siente de una manera específica va a recibir el mensaje que más puede ayudarlo en ese momento”, explicó.

El objetivo ahora es que el proyecto llegue a muchas más personas. “No te lo voy a negar: tengo ganas de que se viralice y que llegue a la mayor cantidad de personas posible”, admitió.

Sin embargo, el alcance no se mide solamente en cantidad de visitas. También están las historias de quienes encontraron en la página un mensaje que necesitaban leer. El creador señaló que recibió mensajes a través de Instagram donde personas aseguraban que las cartas las habían ayudado y que incluso las habían compartido con amigos.

“Me dijeron que se sentían emocionados cuando encontraban algo que les llegaba tan de cerca”, relató. También recordó las respuestas que recibió después de publicar el proyecto en la comunidad argentina de Reddit: “Mucha gente decía que necesitaba leer algo así”.

Una herramienta de acompañamiento

El próximo desafío es ampliar la iniciativa y convertirla en una herramienta de apoyo para quienes atraviesan momentos difíciles. Sin embargo, Luciano remarcó que el proyecto no pretende reemplazar la asistencia profesional. "Por eso también el sitio incluye enlaces a líneas de emergencia”, aclara.

La intención es ofrecer un espacio de acompañamiento para aquellas personas que atraviesan una situación complicada y necesitan encontrar una palabra de apoyo. “Siento que puede ser una herramienta que ayude a esa persona, quizás que todavía no necesita una ayuda tan urgente, pero sí necesita leer un mensaje”, reflexionó.

La intención es ofrecer un espacio de acompañamiento para aquellas personas que atraviesan una situación complicada.

Además, no hay inteligencia artifical en las cartas, "son personas reales y los mensajes son moderados por personas reales". Una particularidad es que las cartas son anónimas y la ubicación es aproximada para preservar la identidad de los usuarios.

A su vez no se guardan los datos y existe la posibilidad de interactuar con la página sin registrarse. No obstante, si alguien desea tener información del impacto de sus escritos, puede dejar un mail.

Para avanzar en ese objetivo, ya comenzó a buscar vínculos con organizaciones y espacios relacionados con la salud mental. También intenta conseguir mayor difusión, aunque reconoce que todavía es difícil generar repercusión desde una cuenta pequeña.

Para avanzar en ese objetivo, ya comenzó a buscar vínculos con organizaciones y espacios relacionados con la salud mental.

“Estuve intentando comunicarme con algunos medios desde la página y también desde la cuenta de Instagram. La verdad es que, al ser una cuenta tan pequeña, no tiene mucha repercusión”, indicó.

Al mismo tiempo, busca acercarse a áreas de extensión de la Facultad de Psicología para incorporar nuevas perspectivas y herramientas al proyecto. “Siento que eso también puede ayudar al proyecto”, sostuvo.

Después de haber convertido una experiencia personal dolorosa en una iniciativa destinada a acompañar a otros, su objetivo es claro: “Me gustaría que se reconociera como una herramienta de apoyo a la salud mental”.