Inseguridad en Mar del Plata: el 72% de los vecinos considera que la situación en su barrio es mala o muy mala

Un relevamiento impulsado por las 49 asociaciones de fomento que reclamaron un Plan Integral de Seguridad mostró que más de siete de cada diez participantes tienen una percepción negativa.

La inseguridad es una de las preocupaciones que atraviesan a los barrios de General Pueyrredon. Así lo reflejan los resultados de una encuesta impulsada por las 49 asociaciones de fomento que promovieron una presentación en la Banca 25 del Concejo Deliberante para reclamar un Plan Integral de Seguridad.

Ante la consulta sobre cómo perciben la seguridad en sus propias zonas, el 72,1% de los participantes respondió que es mala o muy mala. El relevamiento reunió 466 respuestas y mostró que, aunque hay vecinos que consideran que la situación es regular, las opiniones negativas siguen siendo mayoritarias.

En detalle, el 37,6% calificó la seguridad en su barrio como muy mala y el 34,5% como mala. Por su parte, el 24,2% respondió que es regular y apenas el 3,7% la consideró buena.

Las entidades también difundieron los resultados de otra consulta, centrada en la seguridad general en General Pueyrredon. En ese caso, participaron 662 personas y el 98,3% evaluó la situación como mala o muy mala: el 84,3% la calificó como muy mala y el 14% como mala.

Solo el 1,7% respondió que la seguridad era regular, mientras que la opción buena no registró respuestas significativas.

Las asociaciones señalaron que la segunda encuesta todavía se encontraba en curso cuando compartieron los datos. Según explicaron, los resultados muestran una percepción algo menos negativa en el ámbito de cada barrio, aunque consideran que el panorama continúa siendo preocupante.

El reclamo de las sociedades de fomento

Las mediciones forman parte del trabajo que las entidades barriales llevan adelante para impulsar un Plan Integral de Seguridad en General Pueyrredón. Tras presentar sus planteos en la Banca 25, las asociaciones sostienen que es necesario profundizar las acciones y contemplar aspectos que, según advierten, todavía no están incluidos.

El objetivo es que las demandas de los vecinos tengan un lugar en la discusión sobre las políticas de seguridad y que se avance en respuestas para las distintas zonas del distrito.