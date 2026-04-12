Sin semáforos, cloacas ni luz: vecinos exigen respuestas ante el deterioro extremo de la zona sur

Aseguran que no pueden cruzar la calle por la falta de semáforos y el alto flujo vehicular.

Vecinos del barrio Nuevo Golf alzaron la voz en la tarde del sábado en la avenida Mario Bravo y Cerrito y exigieron la instalación de semáforos, la nivelación de las calles de tierra, la colocación y arreglo de luminiarias , y el correcto funcionamiento de las cloacas.

"Vivimos en un pantano" y "Por semáforo y más seguridad", fueron algunos de los carteles exhibidos por los manifestantes que cortaron la calle para visibilizar la preocupante realidad del barrio.

De acuerdo al testimonio de una frentista a 0223, el reclamo principal es la colocación de nuevos semáforos, debido a la "alta afluencia de vehículos", como las líneas de colectivo 501 y 521, "que vienen desde Mogotes, Acantilados o el barrio privado Rumencó y transitan por Mario Bravo, después agarran Cerrito, otros van hasta Peralta Ramos y algunos entran al barrio".

"Imaginate la cantidad de gente en temporada, es una locura. No se puede cruzar, estamos diez minutos esperando", reprochó la mujer, que además indicó que "en el resto del año durante horas picos, cuando la gente va a trabajar, lleva a los niños al colegio o un domingo, se vuelve imposible trasladarse y cuesta un montón ponerse de acuerdo quién pasa y quién no".

A la par, también denunció que "hace más de 2 años que no pasan la granza y no nivelan las calles", por lo que "son todos pozos", y precisó que "desde Mario Bravo hacia José Martí, Gianelli, en las calles 67, 69 y 71 bis, y Cerrito al fondo no se puede pasar". Por esta situación, según remarcó, "ya no entran remises ni ambulancas".

Vecinos del barrio Nuevos Golf cortaron la avenida Mario Bravo para exigir medidas urgentes.

"Estamos olvidados. Queremos convocar los concejales, a los medios y al intendente, pero que recorran los barrios por dentro, a ver si pueden andar. En días de lluvia es impresionante cómo se forman lagunas y la gente no puede salir de las casas. Si hubiera granza, por lo menos la calle estuviese nivelada, no hubiese lagunas y tampoco agua. Entonces, habría posibilidad de no resbalarse", graficó la vecina.

En la misma línea, expresó que "hace más de 2 años fue la última vez que anduvo la cloaca en algunos lugares de Mario Bravo" y que únicamente "hay dos o tres cuadras que pueden recibir las lluvias", mientras que en el resto "no se puede andar", y por último manifestó que "no hay casi ninguna luminaria" y en las zonas zonas que sí, "no funcionan y no las vienen a arreglar".