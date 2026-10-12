Se entregó un prófugo por un ataque a tiros contra un hombre que fue juzgado por el asesinato de su hermano

El acusado se presentó este lunes en la sede de la DDI acompañado por una abogada. La Justicia había ordenado su detención por el intento de homicidio ocurrido en marzo en la zona de Godoy Cruz y Las Maravillas.

Un hombre de 30 años buscado por un brutal ataque a tiros se entregó este lunes en la sede de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Mar del Plata y quedó detenido en el marco de una causa por el hecho caratulado como intento de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y el concurso premeditado de dos o más personas. El hecho ocurrió el 28 de marzo, cuando un hombre de 32 años fue baleado en la zona de Godoy Cruz y Las Maravillas.

Se trata de Adrián Ezequiel Cabito, quien se encontraba prófugo desde que la Justicia ordenó su detención en junio. Según informaron fuentes policiales, el acusado llegó a la dependencia acompañado por una abogada y manifestó su intención de ponerse a disposición de la Justicia.

La medida se concretó este lunes 12 de octubre, luego de las tareas investigativas realizadas por el Gabinete de Homicidios de la DDI. Tras quedar formalmente notificado de la imputación, la fiscal Constanza Mandagarán, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4, dispuso su traslado para prestar declaración en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal y su posterior alojamiento en la Unidad Penal N° 44 de Batán.

La principal hipótesis de los investigadores apunta a que el ataque habría sido una represalia por el asesinato de Lucas Iván Cabito, hermano del acusado, ocurrido en febrero de 2018. Por ese homicidio había sido juzgado Lucas Figueroa Montoro -el hombre baleado en marzo-, quien finalmente fue absuelto en noviembre de 2022 por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3, que consideró que había actuado en legítima defensa.

El hombre prófugo se entregó este lunes en la DDI.

Más de 20 disparos contra una pareja

El ataque ocurrió el 28 de marzo en inmediaciones de Godoy Cruz y Las Maravillas, jurisdicción de la comisaría decimoquinta. En ese lugar, personal policial acudió tras un llamado al 911 y encontró a Lucas Figueroa Montoro, de 32 años, con múltiples heridas de arma de fuego.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, la víctima caminaba junto a su pareja cuando ambos fueron interceptados por un Fiat Cronos gris oscuro. Del vehículo descendieron cinco hombres, varios de ellos armados, que comenzaron a disparar contra la pareja.

Los atacantes efectuaron más de 20 detonaciones y dejaron al hombre herido en el tórax, el abdomen, un codo y ambas manos. Su pareja resultó ilesa y los agresores escaparon del lugar antes de la llegada de los efectivos.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada al Higa.

Una ambulancia del SAME, a cargo del médico Archimio, trasladó al herido al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde ingresó al quirófano debido a la gravedad de las lesiones.

Durante las primeras actuaciones, la Policía Científica secuestró ocho vainas servidas calibre 9 milímetros y otras dos calibre .22, además de una remera con manchas de sangre. Esos elementos fueron incorporados a la investigación para avanzar en la reconstrucción del ataque.

La investigación y las órdenes de detención

Una vez que la causa quedó a cargo de la DDI, el Gabinete de Homicidios realizó distintas tareas investigativas para identificar a los responsables. Según el parte policial, los investigadores reunieron elementos que permitieron establecer la presunta participación de Adrián Ezequiel Cabito y de Dylan Sebastián Cabito, de 25 años.

El 24 de junio, la Justicia ordenó la detención de ambos acusados por el intento de homicidio agravado y el abuso de armas. Desde entonces, los investigadores procuraban concretar las medidas judiciales.

El caso tuvo un nuevo capítulo el 7 de septiembre, cuando Dylan Sebastián Cabito fue aprehendido junto a otro hombre, Matías Andrés Laroca, de 27 años, en una causa por un robo agravado bajo la modalidad de entradera.