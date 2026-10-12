Paseaba por la costa con un auto robado y lo atraparon tras un seguimiento controlado

El Fiat Cronos gris fue interceptado en Strobel y la costa, luego de que la Policía detectara irregularidades en sus patentes durante un operativo vehicular.

Un hombre de 48 años que circulaba en un automóvil con un pedido de secuestro activo por robo y diversas irregularidades en sus numeraciones identificatorias fue aprehendido por personal policial luego de un seguimiento controlado.

El procedimiento se inició durante un operativo de interceptación vehicular en inmediaciones de la avenida Constitución y Félix U. Camet cuando los efectivos advirtieron que un Fiat Cronos gris que ya había atravesado el control presentaba patentes que no parecían originales.

El conductor, de 48 años, quedó alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán.El conductor, de 48 años, quedó alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Ante esta situación iniciaron un seguimiento para identificar al conductor y durante el desplazamiento uno de los motociclistas policiales perdió el control de su vehículo al intentar esquivar a otro automóvil y rozar el equipaje de una moto policial, cayendo sobre la calzada e impactando contra tres vehículos. “El efectivo sufrió una lesión sangrante en la mano izquierda, mientras que los rodados involucrados registraron daños materiales”, informaron fuentes oficiales.

El auto fue interceptado en Strobel y la costa y el conductor exhibió una cédula identificatoria cuyos números no coincidían con las numeraciones del motor y del chasis. Asimismo, detectaron anomalías en las obleas identificatorias y de verificación técnica vehicular y tras las consultas establecieron que el automóvil tenía un pedido de secuestro activo desde el 7 de mayo de 2026, solicitado por el Departamento Judicial de Morón en el marco de una causa por robo.

El automóvil tenía un pedido de secuestro activo desde el 7 de mayo de 2026, solicitado por el Departamento Judicial de Morón en una causa por robo.

Un perito verificador examinó el rodado y dejó constancia de que las numeraciones del chasis, motor y vidrios, así como el sticker de seguridad, no eran originales ni coincidían con el año de fabricación. Por disposición judicial, se secuestraron el vehículo, la cédula identificatoria y la oblea de verificación técnica.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso actuaciones por el delito de encubrimiento y el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N°44 de Batán.