Huyó a bordo de un auto robado y quiso esconderse en un descampado

El conductor abandonó el vehículo en calle Catriel, entre Florencio Sánchez y Juana Manso, e intentó escapar a pie hacia un descampado.

Un hombre de 30 años que circulaba a bordo de un auto con pedido de secuestro activo y que se dio a la fuga cuando personal policial quiso aprehenderlo fue aprehendido cuando se escondió en un descampado.

Fue personal del Comando de Patrullas Sur el que vio un VW Gol de color gris con la luneta trasera rota, luces encendidas y estacionado de manera irregular. Al intentar identificarlo, el conductor emprendió la fuga e hizo caso omiso a las señales de detención impartidas mediante sirenas y balizas.

n el interior del auto encontraron un correaje de cintura de uso policial, una pistolera, porta cargadores y una funda de chaleco antibalas.

Durante el seguimiento por distintas calles del sector, el vehículo se detuvo en calle Catriel entre Florencio Sanches y Juana Manso. En ese momento, el conductor descendió y escapo a pie hacia un descampado, pero fue aprehendido.

Al inspeccionar el automóvil, observaron que las patentes colocadas no correspondían al rodado. Tras verificar los datos, constataron que el vehículo tenia un pedido de secuestro activo desde el 4 de octubre de solicitado por la comisaria Novena en una causa por hurto automotor.

El VW Gol gris tenía un pedido de secuestro activo desde el 4 de octubre por una causa de hurto automotor.

Además, en el interior del vehículo se observó un correaje de cintura de uso policial con pistolera, porta cargadores y una funda de chaleco antibalas.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la notificación de causa por actuaciones encubrimiento y su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.