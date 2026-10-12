La detuvieron cuando incumplió restricción y provocó daños en la casa del ex

El hecho ocurrió el lunes a la madrugada en un departamento de avenida Independencia al 4300, donde la mujer tenía una restricción de acercamiento vigente respecto de su expareja.

Una mujer de 35 años que fue a la casa de la ex pareja, lo rasguñó en el rostro y provocó daños fue aprehendida por personal policial tras un llamado al 911.

Al arribar al lugar los efectivos entrevistaron al hombre de 38 años quien manifestó que la mujer, con quien mantenía una restricción de acercamiento vigente, había ingresado al departamento y lo había agredido, provocándole rasguños en el cuello y el rostro.

Al tomar contacto con los uniformados, la mujer se mostró hostil e intentó agredirlos, por lo que fue reducida. Posteriormente, cuando solicitó ir al baño, golpeó un espejo con la cabeza y ocasionó daños.

Si bien la fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso actuaciones por desobediencia, violación de domicilio y daño, el hombre manifestó que había autorizado el ingreso de su expareja y que no deseaba radicar una denuncia en su contra.

En el hecho actuó personal de la comisaría Segunda. La Fiscalía de Flagrancia dispuso actuaciones por desobediencia, violación de domicilio y daño.

Tras una nueva consulta con la fiscalía, se dispuso otorgarle la libertad a la mujer en los términos del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal.