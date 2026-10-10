Preventiva para el ex miembro de la “Banda del Millón” y su cómplice

La Justicia de Garantías rechazó el pedido de falta de mérito formulado por la defensa y dictó la prisión preventiva de los dos sujetos acusados de sustraer las llaves de la casa de una mujer de 81 años del interior de su auto estacionado en el Club Naútico e ingresar a su departamento en la zona de Playa Grande para robar dólares, euros, pesos, relojes de alta gama y alhajas.

De esta manera, Facundo Carro y Néstor Aguirre seguirán alojados en el complejo penitenciario de Batán mientras avanza la investigación del fiscal Mariano Moyano que les imputa los delitos de hurto agravado bajo la modalidad uso de inhibidores, robo a viviendas y encubrimiento.

La medida que dispuso la Jueza de Garantías Rosa Frende será apelada por el abogado penalista Cristian Pelaez quien ya había planteado la ausencia de probanzas concretas y contundentes en relación a que sus representados hayan participado de los delitos investigados y que lo poco que había era fácilmente relativizable.

Quedaron registrados por las cámaras.

En su planteo el abogado había indicado que no existían riegos procesales que se puedan traducir en peligro de fuga o entorpecimiento probatorio en estos actuados ya que Carro y Aguirre tienen arraigo en la ciudad y no cuentan con medios económicos ni materiales como para impactar en el presente proceso penal. A partir de la resolución del Juzgado de Garantías N°3, Pelaez adelantó que la presentación de la apelación correspondiente.

Tal como se informó, Carro ya había sido condenado tras un juicio abreviado por integrar la denominada “Banda del Millón”, la organización que protagonizó una serie de robos de viviendas en Mar del Plata y que llegó a sustraer más de un millón de dólares y 42 millones de pesos. En junio de este año, además, la Justicia había confirmado que debe afrontar un nuevo juicio por otro robo ocurrido en 2025 en el que se llevaron 800 mil dólares.

El nuevo episodio por el que se dictó su prisión preventiva se registró a mediados de agosto cuando la víctima dejó estacionado su Toyota Yaris azul en el Club Náutico. Al regresar, advirtió que le faltaban del vehículo las llaves de su cochera y de su casa.

Autos secuestrados en las detenciones.

La mujer se dirigió entonces hasta su domicilio, en la zona de Playa Grande, y descubrió que habían ingresado utilizando esas llaves y le robaron una cadena de oro de 150 gramos, varios anillos con brillantes y esmeraldas, tres relojes -dos de ellos Rolex-, dos cadenas de oro con una cruz, una pulsera de oro de malla ancha, una cadena con medalla, aros con brillantes y una cadena de oro de 2,50 metros.

También sustrajeron 6.000 dólares, 100 euros y 1.200.000 pesos, además de documentación personal, llaves de la vivienda, de una caja fuerte y una copia de la llave de ignición del Toyota Yaris.

El personal del Gabinete de Robos a Comercios de la DDI relevó cámaras de seguridad privadas y registros del COM hasta establecer la dinámica del hecho e identificar a los dos autores que fueron detenidos en distintos puntos de la ciudad tras un par de operativos simultáneos: Carro fue detenido en la estación ferroautomotora y Aguirre en la intersección de Calabria y avenida Edison. Al primer le imputan dos hurtos agravados, encubrimiento y supresión de la numeración identificatoria y al otro la coautoría en ambos hurtos.