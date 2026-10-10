Apuñaló a un conocido y dijo que se había lastimado sólo: lo detuvieron

“Se cayó en la calle y se clavó un caño”. Esa fue la excusa que un hombre de 32 años dio cuando hallaron a Nicolás Jara tirado en el barrio Las Américas con una herida punzocortante en el tórax: apenas veinticuatro horas después lo detuvieron y le imputaron el delito de homicidio en grado de tentativa.

El pasado 6 de octubre un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona herida en inmediaciones de las calles Gaboto y Labardén: la víctima de 31 años presentaba una herida de arma blanca en el pecho y estaba bajo los efectos del alcohol y sustancias.

Una ambulancia del SAME trasladó a Jara al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) donde fue intervenido quirúrgicamente por una herida que le afectó la cara anterior del hemitorax izquierdo del corazón.

A partir de los datos recabados por personal de la DDI se estableció que un sujeto identificado como Ezequiel Lacolla que había dado diferentes versiones de lo ocurrido era el autor del hecho, por lo que el fiscal Carlos Russo calificó los hechos como constitutivos del delito de homicidio en grado de tentativa y pidió su detención.

Este sábado tras el aval de la Justicia de Garantías, personal de la Oficina de Judiciales de la DDI tomó conocimiento que imputado se encontraría viviendo en una casa ubicada en calle El Cano al 10.300 donde pagaría quince mil pesos por día y lograron detenerlo a cien metros del lugar.

Durante el procedimiento secuestraron dos celulares que serán analizadas y tras las actuaciones de rigor se dispuso el alojamiento de Lacolla en la Unidad Penal N°44 de Batán.