Antonia tiene 5 años, padece leucemia y necesita la ayuda de todos: cómo colaborar

Antonia Suárez (5) es una pequeña que padece leucemia linfoblástica aguda tipo B y este jueves debe ser intervenida quirúrgicamente. Su mamá no posee obra social y a pesar que obtiene ayuda del sistema público de salud, la cantidad de gastos que insume la enfermedad la obliga a pedir la ayuda de todos los marplatenses.

Hasta los 3 años de edad la vida de Antonia transitaba con total normalidad hasta que una aparente gripe, con una fiebre muy alta hizo que su mamá Carolina decidiera llevarla al Materno Infantil. Luego de unos estudios, descubrieron que tenía células cancerígenas y fue derivada al Hospital Garrahan de Buenos Aires donde permaneció en terapia intensiva durante 20 días, en estado grave. Luego de una mejoría, fue dada de alta con la esperanza que la enfermedad había cedido hasta que en septiembre de 2025, tras una nueva recaída, desde el Materno le confirmaron que tenía leucemia linfoblástica aguda tipo B.

“Antonia atravesó 8 meses de internación en el Materno Infantil, dos veces en terapia intensiva. Pero lo peor fue que sufrió una sepsis, que es una infección generalizada: ella dejó de hablar y caminar, volvió a usar pañales y comenzó a alimentarse mediante botón gástrico”, contó a 0223, su mamá Carolina.

La mujer sostuvo que la chiquita, entre el difícil tratamiento y las quimioterapias, sufrió un daño en el esófago y debe usar un botón gástrico para alimentarse. Todo este complejo cuadro, derivo en que Antonia requiera de una nueva operación. “Le cicatrizó mal el esófago y se le cerró por completo. Es por eso que necesita la cirugía para que pueda con el tiempo, volver a comer con normalidad”, relató.

“A veces no tenemos para comer”

Además de la preocupación diaria que debe afrontar Carolina en los cuidados de Antonia, se suma el problema económico. “Yo no puedo trabajar porque tengo que cuidarla 24/7”. Y todo es plata porque llevarla al Hospital, desde Batán, tengo que ir en un Uber porque no puedo usar transporte público por estar ella en silla de ruedas. Si bien desde el Materno me tratan de dar todos los insumos, hay algunos que no siempre se consiguen, y todo cuesta mucho dinero. Soy una mamá sola con otras dos nenas de 11 y 15 y hay veces que no tenemos para comer”, cerró.

Quienes puedan ayudar a la familia, favor de comunicarse al 223-5218040. O pueden hacer una colaboración a: Todosxantonia.mp

“Cualquier aporte, por pequeño que sea, suma y nos ayuda a seguir adelante. Gracias de corazón”, contaron desde la familia de Antonia.