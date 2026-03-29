"Batán está de luto": murió un adolescente de 14 años después de pelear contra una bacteria

Profunda tristeza en la comunidad batanense por el fallecimiento del adolescente Santino Moreno, jugador de 14 años del club Vikingos Batán Fútbol Club y alumno de la Escuela Primaria N° 7 "Juan B. Selva".

La lamentable noticia fue confirmada en el mediodía de este domingo por la institución deportiva en la que se desempeñaba y también por la educativa, que lo despidieron en redes sociales y expresaron sus condolencias.

"Lamentamos mucho compartir esta noticia. Santino moreno la peleó hasta lo último, acompañamos en el sentimiento a la familia y amigos. Descansa en paz, vikingo", escribió el club.

Anteriormente, hace apenas tres días, habían solicitado una cadena de oración y donaciones para el menor, quien debido a una falla multiorgánica producto de una bacteria había sido trasladado al Hospital Garrahan para continuar con un tratamiento especializado.

Por su lado, desde la escuela a la que asistía también comunicaron: "Lamentamos informar que anoche Santino Moreno, ex alumno de nuestra escuelita, nos dejó. Es muy triste por lo que está pasando esta familia que ha pertenecido a nuestra comunidad educativa. Batán está de luto".

Diferentes conjuntos deportivos locales, como Chapadamalal y Juventud Unida, lamentaron el deceso del pequeño jugador categoría 2011 y le enviaron fuerza a su familia.