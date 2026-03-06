"Es el reflejo de lo que está pasando con la salud pública": familiares de pacientes del Garrahan reclaman porque les cortaron los medicamentos

Familias de todo el país llegan, históricamente, hasta el Hospital Garrahan de Buenos Aires con la ilusión de que sus hijos puedan recuperar la salud. No obstante, esa primera oración de este párrafo encuentra rápidamente un reparo en lo que sigue del texto: "Está complicado llegar al Garrahan porque no hay capacidad o las obras sociales se desentienden del transporte".

Quien hizo esta declaración en Extra (102.1) fue Graciela Del Valle, una de las madres que inició el reclamo y expuso la situación que empieza a emparentar a diferentes familias. "Es el reflejo de lo que está pasando con la salud pública", definió.

El año pasado, los trabajadores del Garrahan salieron a las calles.

Puntualmente los casos de dos familias durante la última semana se sumaron a otros de meses anteriores. En relación, los de ser aislados pasaron a ser frecuentes. "Es tan cruel que falten los medicamentos e insumos para cirugías de alta complejidad", se lamentó Del Valle. "Hay un abandono por parte del Estado", disparó.

Una familia de Bariloche, por ejemplo, no pudo obtener los insumos para una cirugía urgente. Un día antes de la operación, les donaron un pasaje de avión. "La energía de un padre que tiene un hijo con cáncer tiene que estar en la contención del niño. No en los trámites", dijo Graciela Del Valle.

Como los casos se repiten pero no tienen un registro, Soy Garrahan (la organización de las familias) diseñó un formulario para que den testimonio de sus casos y así saber cuántas situaciones como estas hay en el país. "Las madres seguimos luchando para visibilizar la situación del Garrahan y de todos los hospitales de alta complejidad", concluyó Graciela.