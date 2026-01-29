Tras su exitosa operación en el Materno, Julián Petronari comenzó su tratamiento en el Garrahan

Valentín Julián Petronari, el niño de 5 años que peleó por su vida durante enero en el Hospital Especializado Materno Infantil (Hiemi), ya se encuentra en el Garrahan para continuar con su tratamiento.

El menor fue diagnosticado con intestino estrangulado durante sus vacaciones en Las Toninas, lo que provocó que su intestino se inflara cinco veces su tamaño, generándole fisuras, y por ende su derivación al nosocomio de Mar del Plata.

A pesar de que su intestino fue reconstruido en cirugía, las bacterias de la materia fecal se habían propagado por todo su cuerpo y el nene estuvo grave durante semanas, mientras su familia oriunda de Berazategui lo acompañaba desde un motorhome estacionado en Alvarado y Santa Fe, y solicitando cadenas de oración.

Su familia pidió cadenas de oración durante su paso y tratamiento en Mar del Plata.

Según había anunciado su familia, la intervención realizada el pasado jueves "salió bien" y los profesionales "hicieron una parte de lo que le iban a practicar en el Garrahan" debido a que "no podía esperar más". En aquella cirugía, el pequeño se mantuvo estable y "recibió transfusión de sangre", mientras le extirparon "piel muerta de la panza, espalda y zonas de la entrepierna".

Después de la exitosa operación, el niño fue derivado al Garrahan y se encuentra en la Unidad de Quemados, donde analizan que este viernes ingresa nuevamente a quirófano para verificar que el VAC funcione correctamente. Se trata de un tratamiento médico avanzado conocido como terapia de presión negativa, un sistema que se utiliza en casos de cirugía abdominal compleja.

"Nos atendieron súper bien y todos los medidodías me dan el parte médico. Es una terapia solo de quemados y es el único que está ahora porque dieron de alta a todos", destacó su madre, Belén.