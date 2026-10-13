Atención: se traslada el feriado de noviembre y cambia el fin de semana largo

Más temprano en el mes, también está previsto el asueto por el Papa.

El Gobierno Nacional confirmó la reorganización del calendario oficial para el penúltimo mes del año mediante la firma del decreto correspondiente por parte del presidente Javier Milei. La normativa establece el traslado formal del feriado del Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha conmemorativa original es el 20 de noviembre. De esta manera, el descanso se moverá hacia el lunes 23 de noviembre para conformar un fin de semana largo de tres jornadas consecutivas en todo el territorio nacional.

Cómo quedan los feriados de noviembre

La medida oficial busca fomentar el turismo interno y brindar previsibilidad al esquema de descansos, fijando los días no laborables durante el sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de noviembre. La confirmación aporta certezas a la planificación turística y comercial en el tramo final del año, garantizando un período de receso prolongado de alcance generalizado para la administración pública, la actividad privada y el sistema educativo de todo el país.

Habrá al menos dos momentos de descanso el mes que viene.

El reordenamiento normativo cobra trascendencia en medio del debate por las jornadas fijadas previamente vinculadas a la agenda de la visita del papa León XIV a la Argentina. Ante las dudas suscitadas en torno a la evolución médica del pontífice tras su intervención quirúrgica, el Ejecutivo y las administraciones provinciales monitorean el cronograma de asuetos especiales que incluía el lunes 9 de noviembre a nivel nacional, junto con los recesos locales previstos en la provincia de Buenos Aires.

Más allá de los eventuales reajustes normativos o modificaciones de fuerza mayor que puedan aplicarse sobre los decretos vinculados al itinerario papal, el Ejecutivo ratificó que el traslado del Día de la Soberanía Nacional es inamovible. De esta forma, el receso de tres días a fines de noviembre queda formalmente preservado en el almanaque, sin sufrir alteraciones independientemente de lo que suceda con las fechas eclesiásticas.

El finde largo servirá como impulso al sector turístico.

Frente a este escenario, los operadores del sector turístico y hotelero de Mar del Plata comenzaron a registrar las primeras consultas de reservas para el receso extendido de finales de noviembre. La confirmación oficial del esquema de feriados permite anticipar la logística de transporte y servicios en los principales destinos, en lo que representará una de las últimas pruebas previas al inicio de la temporada de verano.