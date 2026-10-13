Entraron a robar a un centro educativo: uno tenía pedido de captura

Dos hombres de 21 y 41 años que entraron a robar a un centro educativo que permanece cerrado en el barrio Santa Rita fueron aprehendidos por personal policial y notificados de la formación de una causa penal.

Fue personal de la comisaría decimosexta el que, tras un llamado al 911, llegó a la calles Magallanes al 7700 y redujo a los dos sujetos cuando presuntamente intentaban sustraer perfiles de aluminio e instalaciones eléctricas.

Al identificar a los aprehendidos, se estableció que el hombre de 41 años tenía un pedido de captura vigente por robo agravado por escalamiento y violación de domicilio, solicitado por el Juzgado de Garantías Nº 6.

Lugar de los hechos.

Desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la notificación de una causa penal a ambos y la comunicación al Juzgado por la identificación del hombre con captura.