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Entraron a robar a un centro educativo: uno tenía pedido de captura

Los atrapó personal policial en el barrio Santa Rita. Se les formó una causa penal ante la fiscalía de Flagrancia.

Los hallaron en el interior del establecimiento.

13 de Octubre de 2026 16:32

Por Redacción 0223

PARA 0223

Dos hombres de 21 y 41 años que entraron a robar a un centro educativo que permanece cerrado en el barrio Santa Rita fueron aprehendidos por personal policial y notificados de la formación de una causa penal.

Fue personal de la comisaría decimosexta el que, tras un llamado al 911, llegó a la calles Magallanes al 7700 y redujo a los dos sujetos cuando presuntamente intentaban sustraer perfiles de aluminio e instalaciones eléctricas.

Al identificar a los aprehendidos, se estableció que el hombre de 41 años tenía un pedido de captura vigente por robo agravado por escalamiento y violación de domicilio, solicitado por el Juzgado de Garantías Nº 6.

Lugar de los hechos.

Desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la notificación de una causa penal a ambos y la comunicación al Juzgado por la identificación del hombre con captura.

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