Entraron a robar a un centro educativo: uno tenía pedido de captura
Los atrapó personal policial en el barrio Santa Rita. Se les formó una causa penal ante la fiscalía de Flagrancia.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Dos hombres de 21 y 41 años que entraron a robar a un centro educativo que permanece cerrado en el barrio Santa Rita fueron aprehendidos por personal policial y notificados de la formación de una causa penal.
Fue personal de la comisaría decimosexta el que, tras un llamado al 911, llegó a la calles Magallanes al 7700 y redujo a los dos sujetos cuando presuntamente intentaban sustraer perfiles de aluminio e instalaciones eléctricas.
Al identificar a los aprehendidos, se estableció que el hombre de 41 años tenía un pedido de captura vigente por robo agravado por escalamiento y violación de domicilio, solicitado por el Juzgado de Garantías Nº 6.
Desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la notificación de una causa penal a ambos y la comunicación al Juzgado por la identificación del hombre con captura.
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