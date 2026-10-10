Allanaron una vivienda por un intento de robo y secuestraron una pistola

Personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Séptima realizó un allanamiento en el marco de una investigación por un intento de robo automotor ocurrido en junio.

El operativo se llevó adelante en una vivienda de calle Tandil al 300, donde los investigadores buscaban avanzar en el esclarecimiento del hecho. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una pistola semiautomática con una munición.

La causa se inició luego de que dos sujetos abordaran a una mujer y uno de ellos intentara sustraerle el vehículo mientras exhibía un arma de fuego. A partir de ese episodio, se desarrollaron tareas investigativas que derivaron en el allanamiento.

Durante el registro de la propiedad, los efectivos encontraron una pistola semiautomática marca TALA, que estaba guardada dentro de un mueble. El arma tenía su cargador y una munición, por lo que fue secuestrada para su posterior análisis.

En el caso intervino la Oficina de Delitos Complejos y Procedimientos Antinarcóticos (ODCPA), que avaló el procedimiento y dispuso las medidas correspondientes sobre el arma incautada.

Por último, el morador de la vivienda, un hombre de 56 años, fue notificado por tenencia de arma de uso civil y recuperó la libertad. La pistola será sometida a pericias en el marco de las actuaciones judiciales.