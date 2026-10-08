Secuestran un auto empleado en tres robos en la zona sur

Los datos recabados en las investigaciones por tres robos cometidos en la zona sur de la ciudad permitieron allanar una vivienda en el barrio Bosque Grande donde secuestraron un automóvil que se había empleado en un hecho a fines de septiembre.

Fue personal de la Subcomisaría Los Acantilados el que tras el aval de la Justicia de Garantías realizó un allanamiento en una vivienda en inmediaciones de las calles Heguilor y Vértiz donde secuestraron el Renault Clio gris que habría sido utilizado en al menos uno de los hechos investigados.

Quedó captado por una cámara de seguridad.

“La medida se concretó luego del análisis y seguimiento de cámaras de seguridad que permitió vincular el rodado con un robo ocurrido el 29 de septiembre en una estancia ubicada sobre el Camino Viejo a Miramar”, informaron autoridades policiales.

Se hizo un allanamiento.

El fiscal Mariano Moyano dispuso el secuestro del vehículo mientras continúan las tareas para determinar la participación del investigado.