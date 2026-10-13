La plaza del barrio Montemar tendrá nombre oficial tras un nuevo avance en el Concejo

El espacio verde del barrio Montemar está delimitado por las calles Juan de Torres de Vera y Aragón, Juan Bautista de La Salle y Armando Chulak

La plaza del barrio Montemar, en el norte de Mar del Plata, dio un nuevo paso para contar con una denominación oficial, luego que en los últimos días la Comisión de Educación del Concejo Deliberante emitiera dictamen favorable al proyecto de ordenanza que propone llamarla “Plaza Montemar”, en reconocimiento a la identidad del barrio donde se encuentra.

La iniciativa había surgido de la Comisión de Obras y Planeamiento y cuenta con el respaldo de todos los bloques políticos. Además, tiene un informe favorable de la Comisión de Nomenclatura del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), un paso previo para avanzar con la designación.

El proyecto establece que el nombre “Plaza Montemar” se imponga al espacio verde delimitado por las calles Juan de Torres de Vera y Aragón, Juan Bautista de La Salle y Armando Chulak. El predio está identificado catastralmente como Circunscripción VI, Sección A, Chacra 2, Fracción 6, y tiene una superficie de 2.421,18 metros cuadrados.

Montemar se erige en conjunto con El Grosellar, siendo una de las reservas forestales de la ciudad.

Un paso posterior a la incorporación del predio al patrimonio municipal

El avance para formalizar el nombre de la plaza se produce luego de otra ordenanza vinculada con el mismo inmueble, que dispuso su inscripción a nombre de la Municipalidad de General Pueyrredon.

Según los fundamentos de esa iniciativa, el terreno corresponde a una reserva fiscal originada en un plano de mensura y subdivisión aprobado en 1947 por la Dirección Provincial de Catastro y Geodesia. Aunque el espacio ya se utilizaba como plaza, la inscripción registral era necesaria para regularizar su situación dominial.

La medida se encuadró en el Decreto-Ley provincial 9533/80 y en la Disposición Registral 4/2024, que establecen los requisitos para registrar a nombre de los municipios determinados inmuebles destinados al uso público y al equipamiento comunitario.

El proyecto será debatido en la próxima sesión del Concejo Deliberante.

De acuerdo con los fundamentos de la ordenanza, el terreno se encontraba desocupado y era utilizado como espacio verde por los vecinos de Montemar. La superficie, de poco más de 2.400 metros cuadrados, está delimitada por las tres calles mencionadas.

Con la regularización dominial ya abordada mediante esa ordenanza y el nuevo dictamen favorable en la Comisión de Educación, la iniciativa para imponerle oficialmente el nombre de “Plaza Montemar” continúa su recorrido legislativo en el Concejo Deliberante.