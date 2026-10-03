Robó en una panadería y lo identificaron por las cámaras: le allanaron la casa

El avance de una investigación por un robo cometido en una panadería de avenida Luro al 5800 permitió allanar una vivienda en la que secuestraron prendas de vestir que se habrían empleado en el hecho.

Fue personal de la comisaría cuarta el que realizó tareas investigativas y tras el análisis de registros fílmicos se pudo identificar al presunto autor del hecho investigado y establecer su domicilio.

Tras el aval del Juzgado de Garantías Nº 2 se allanó una vivienda en calle 9 de Julio al 7100. Identificaron a un hombre de 35 años y secuestraron un pantalón gris, un par de zapatillas azules y un celular.

Desde la fiscalía temática a cargo de Fernando Berlingeri ordenaron el secuestro de los elementos y la notificación de la formación de la causa por robo agravado por el uso de arma de fuego al imputado.