Encuentran un arsenal durante un allanamiento por violencia familiar
Secuestraron una carabina, una escopeta, cinco pistolas y más de tres mil municiones. La causa se tramita en la Justicia de Familia.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una investigación de la Justicia de Familia en una causa por violencia familiar derivó en un allanamiento en el barrio Constitución en el que secuestraron cinco armas de fuego y más de tres mil municiones.
La medida dispuesta por el Juzgado de Familia N° 7 se llevó adelante en una vivienda en inmediaciones de las calles Patagones y Aragón y estuvo a cargo de efectivos de la comisaría séptima.
Durante el procedimiento se secuestraron siete armas de fuego: una carabina calibre .22, una escopeta Remington y cinco pistolas de distintas marcas. También fueron incautadas más de 3.000 municiones, entre ellas calibre .22, 150 calibre 9 mm y 50 calibre .380, además de cartuchos de distintos tipos.
La medida fue realizada tras tareas investigativas del Grupo Técnico Operativo de esa dependencia y el secuestro de las armas y municiones fue avalado por la autoridad judicial interviniente.
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