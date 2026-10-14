¿Chau Zona Fría? Cómo saber si conservás el subsidio de gas y evitás el tarifazo

Los cambios en el régimen de Zona Fría ya impacta desde este martes en las futuras tarifas de gas, sin embargo no todos los usuarios empezarán a pagar el “tarifazo”, que según distintas asociaciones de consumidores comenzarán a llegar en los próximos meses. Solo en Mar del Plata, más de 220 mil hogares reciben este beneficio, con descuentos del 30% en la factura y del 50% para sectores vulnerables.

Gerónimo Rossi, titular de la Asociación Civil de Usuarios bancarios Argentinos (Acuba) brindó en detalle cómo los usuarios de Mar del Plata y de otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, afectadas por la Ley 27.828, pueden descubrir esa posibilidad, siempre teniendo en cuenta que hay determinados factores excluyentes, como los ingresos, la antigüedad del auto o la cantidad de inmuebles, en caso de tenerlos.

“Hay mucha incertidumbre sobre cómo se va a implementar este cambio que vamos a tener en las boletas de gas, en las economías de las familias marplatenses. El régimen de Zona Fría no existe más para un gran universo de consumidores de Mar del Plata, se va a mantener para otros, por lo tanto, lo que todo el mundo quiere saber es, qué ocurre en un caso particular”, señaló Rossi en diálogo con Extra FM 102.1.

La modificación de la Zona Fría causará boletas más caras en Mar del Plata. Foto ilustrativa.

En tal sentido, el abogado aseguró que una forma de saber si uno está incluido en el beneficio o no, es a través de la aplicación Mi Argentina o en la web de argentina.gob.ar.

“A través de la app Mi Argentina en el sector del trámite o también se puede ingresar a la página de argentina.gob.ar y consultar allí el estado de los subsidios aunque igualmente deriva a la consulta al sitio de Mi Argentina. Por lo tanto, hoy la manera de saber si uno está incluido o excluido del beneficio de Zona Fría es a través de lo que se llama el registro de subsidios energéticos focalizados”, señaló.

Otros requisitos

El referente de Acuba recordó que dentro de los requisitos para mantener el beneficio, prima la cuestión de los salarios. “En términos numéricos, el hogar debe tener en conjunto sus integrantes ingresos inferiores a tres canastas básicas. Hoy será aproximadamente 4.800.000 pesos, pero existen otros factores de exclusión como, por ejemplo, tener un auto con tres años de antigüedad como máximo”, detalló.

La modificación de la Zona Fría causará boletas más caras en Mar del Plata. Foto ilustrativa.

En tal sentido, explicó que “se abren muchos interrogantes, como si el auto es de mi papá, pero el servicio está a nombre mío, o si a mí me quedó el servicio a nombre del propietario y yo estoy alquilando. Muchísimos factores que la gente va a tener que solucionar individualmente”, razonó el letrado.

Los hogares donde viven más de una familia

En ese análisis, Rossi explicó que existen excepciones cómo el caso de hogares donde viven más de una familia. “En estos casos, la Secretaría de Energía para discriminar en estos casos por lo general, se corta por lo más sano y todo el mundo queda excluido. Y en ese caso los trámites se realizan a través de un expediente con el servicio de TAD (Trámites a distancia) que nos permite generarlo en línea y no tener que acercarnos a las líneas comerciales de Camuzzi o del Enargas, pero no hay respuesta. Automáticamente no se tiene el beneficio. Y depende de lo actualizado que esté esa información”, afirmó.