Quiso meterse en dos casas y lo detuvieron los vecinos

Un hombre de 27 años, que el martes a la noche intentó entrar a robar a dos viviendas en la zona sur de la ciudad, fue aprehendido por personal policial luego de que lo retuvieran los vecinos.

Fue personal del Comando de Patrullas Sur el que llegó a la zona de de Haras Horizonte y El Tordillo tras un llamado al 911 que denunció presuntos intentos de robo a viviendas del sector.

Los efectivos encontraron al sospechoso con las manos atadas por detrás de la cintura y lesiones visibles en el rostro, por lo que solicitaron asistencia médica.

Según el testimonio de una vecina, momentos antes había escuchado ruidos provenientes del techo y, al observar por una ventana, vio al hombre forcejeando la puerta de ingreso a su vivienda. Ante sus gritos de auxilio, el individuo se habría retirado.

En otro domicilio cercano, una mujer que se encontraba al cuidado de la propiedad manifestó que encontró al mismo hombre en el patio delantero, quien le habría exigido que abriera la puerta. La situación motivo sus gritos de auxilio y la intervención de su hijo, junto con otros vecinos logró reducir al sospechoso y retenerlo hasta la llegada del personal policial.

El hombre fue asistido por personal del Same, aunque no requirió traslado y fue notificado de la formación de causa por tentativa de hurto y violación de domicilio.

Está mañana deberá prestar declaración ante el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale en Tribunales.