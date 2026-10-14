La historia del punk argentino llega a Mar del Plata: presentan un libro con música en vivo e invitado sorpresa
Pil Chalar y Juan Ignacio Provéndola en “Represión: El punk antes del punk” reconstruyen los orígenes de una banda fundamental de la escena nacional.
Por Redacción 0223
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La trayectoria de Los Violadores, una de las bandas pioneras del punk argentino, llegará a Mar del Plata con una propuesta que suma literatura, música e historia. Este sábado 17 de octubre a las 20 horas se presentará el libro Represión: El punk antes del punk, escrito por Pil Chalar y el periodista Juan Ignacio Provéndola.
El encuentro tendrá lugar en la Biblioteca Popular Juventud Moderna y contará con la participación de Provéndola con la moderación de Aye Code. La jornada tendrá un cierre musical a cargo de Tucán Barauskas, guitarrista que integró Los Violadores, Pilsen y El Ejército Negro, junto a un invitado sorpresa.
El libro recupera una etapa fundacional en la historia del punk argentino, atravesada por la dictadura cívico-militar, la censura y la represión. Surgió por iniciativa del propio Pil Chalar, quien buscaba dejar un registro de aquellas experiencias y de las dificultades que enfrentaron quienes apostaron por la música contestataria. Su fallecimiento obligó a interrumpir el trabajo, que recién se completó cuatro años después.
La propuesta tomó forma de manera autogestiva con la colaboración de Radio Trípoli y sumó un prólogo del Ruso Verea. Sus páginas reúnen reflexiones y recuerdos de Pil sobre aquellos años que marcaron su trayectoria personal y el desarrollo del punk en Argentina.
Más que una reconstrucción musical, Represión: El punk antes del punk propone volver sobre una historia en la que la música fue una forma de resistencia.
La presentación será este sábado 17 de octubre, a las 20 horas en la Biblioteca Popular Juventud Moderna de Mar del Plata. Para más información, se puede consultar la cuenta de Instagram @rockpolitik.ok.
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