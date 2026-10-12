Compró una mesa por internet, esperó cuatro años por fallas y la Justicia le dio una indemnización millonaria

Un fallo de la Justicia local sentó un contundente precedente a favor de los derechos del consumidor en la ciudad. El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 6 de Mar del Plata condenó a una empresa fabricante y comercializadora de muebles a resarcir con una suma millonaria a una vecina de 57 años que compró una mesa de comedor por Internet y enfrentó un litigio de más de cuatro años debido a graves imperfecciones en el producto.

Cuál fue la decisión de la Justicia en el caso

El conflicto comenzó en 2022, cuando la mujer encargó una mesa de guatambú de tres metros de largo por 1,40 metros de ancho por un valor total de $550.000. Al recibir el mueble en su domicilio marplatense, constató fisuras, grietas, pintura levantada y fallas de ensamblado que ponían en riesgo su estabilidad. Aunque la compañía aceptó retirar el producto para repararlo en sus talleres de Buenos Aires, la clienta pagó el traslado y posteriormente comprobó que las fallas persistían sin solución.

La Justicia comprobó que los errores eran evidentes.

Ante la falta de respuestas en las audiencias de conciliación municipal, la damnificada decidió resolver el contrato e iniciar acciones legales. Durante el proceso, la fábrica demandada no respondió la notificación formal dentro de los plazos y fue declarada en rebeldía. La magistrada a cargo del expediente respaldó el reclamo al comprobar la existencia de defectos de fabricación visibles y determinar el incumplimiento de las obligaciones básicas de garantía y trato digno hacia la compradora.

El fallo judicial ordenó a la empresa la devolución de los $550.000 invertidos con sus intereses acumulados, además de reintegrar los $25.770 del flete y los costos del viaje a Buenos Aires calculados según el valor de 84 litros de nafta súper con peajes. Asimismo, fijó una indemnización por daño moral equivalente a US$5.000 y sumó una multa civil punitiva estimada en el valor de 20 Canastas Básicas Totales para un hogar tipo tres.

El monto de la compra fue devuelto.

Para graduar la reparación por daño moral, la sentencia utilizó como referencia económica el costo aproximado de un paquete turístico de siete noches a Brasil para dos personas saliendo desde la ciudad. La resolución estableció un plazo de diez días para que la firma abone la compensación tras quedar firme. En caso de que la fabricante decida apelar la medida, deberá efectuar un depósito previo de garantía que supera los $58 millones para habilitar la revisión de la condena.