Cortado, café con leche o flat white: ¿los marplatenses no conocen la terminología del café?

En el Día Internacional del Café le preguntamos a las y los marplatenses cómo prefieren pedirlo.

En el Día Internacional del Café desde 0223 salimos a la calle para preguntarle a las y los marplatenses cuál es la especialidad que prefieren a la hora de pedirse un buen café en la ciudad.

Y, al menos entre los testimonios recogidos, hay una tendencia clara: los clásicos siguen mandando. El cortado mitad y mitad y el café con leche aparecen como las opciones más mencionadas, mientras que términos como flat white o moca latte todavía generan algunas dudas entre los consumidores.

Entre los testimonios que recolectamos, una vecina contó que siempre se pide café con leche y que cree que, junto al cortado, son las opciones que más le tiran al marplatense. "Mi plan es siempre el café para desestresar", acotó.

Otro vecino se limitó a decir que prefiere el "café con leche, vieja escuela", y que "no sabe lo que es un flat white". En la misma línea, un hombre eligió el espresso clásico, sin vueltas.

El cortado, un clásico que resiste

"Cortado al medio", eligió otro marplatense y desestimó por completo cualquier otra forma de llamarle al café. Un último entrevistado dijo que a veces se pide el flat, pero que no sabe al 100% de qué se trata.

También conversamos con Agustín, uno de los baristas de Pierino, la cafetería que trajo el "café comestible" a la ciudad. "Es el café en la galletita de chocolate, que vino hace unos años y anduvo muy bien", comentó.

El barista contó que el consumo de café bajó bastante en Mar del Plata, pero que la clave siempre es ponerle toda la onda. Sobre las nuevas denominaciones, Agustín dijo que "nos vamos acostumbrando", pero que "vienen los que piden café con leche mitad y mitad" y "mucha gente grande que pregunta qué es el moca latte".

Para cerrar, el barista de Pierino contó que hacer dibujitos en el café como la flor, la carita o los corazones "es bastante complicado si recién empezás, pero todo se aprende".

La escena muestra cómo la cultura cafetera incorpora nuevas preparaciones y términos, aunque los nombres tradicionales siguen teniendo un lugar central en las preferencias de los consumidores locales.