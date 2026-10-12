Desmienten el supuesto cambio de hábitos alimentarios: "Los tres kilos de pata y muslo son más baratos que uno de carne"

El poder adquisitivo de los argentinos generó que el pollo sea más consumido que la carne vacuna.

Después de que el consumo de pollo superara al de la carne vacuna por primera vez en Argentina, desde el Sindicato de la Carne a nivel local confirmaron que esa tendencia también se repitió en Mar del Plata y se la adjudicaron a que "la gente no llega a fin de mes, ni al día 20".

"Un hecho para destacar es que, por primera vez en la historia, el consumo de carne aviar acumulado en los últimos doce meses se ubicó ligeramente por encima del consumo de carne vacuna", afirmó en un informe el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) de la Fundación Mediterránea.

Las proyecciones del sector anticipan que el consumo de pollo podría superar los 50 kilos por habitante en 2026.

En la misma línea, el secretario general del gremio, Osvaldo Quiroga, le explicó a 0223 que "el consumo de pollo le ganó al de la carne incluido Mar del Plata" y aclaró que "no se debe a que la gente cambió el hábito de comer, como quiere hacer creer el gobierno, sino que es por el poder adquisitivo de los argentinos".

"Vos comprás 3 kg de pata y muslo y está más barato que 1 kg de carne. La gente no llega con la plata y hoy una familia tipo busca resguardar un poco la economía. En realidad, la gente no llega a fin de mes, ni al día 20", detalló.

Entendiendo esa realidad, el dirigente gremial criticó el análisis del Gobierno acerca de que hubo "un cambio en el hábito de comer" y que por ese motivo "comen más pollo y cerdo, y más sano", lo que tildó de "mentira".

En el último año, el valor de un kilo de carne vacuna equivalía a comprar 3,6 kilos de pollo entero.

Por otra parte, sostuvo que no se registraron "grandes aumentos de precio en la carne roja" desde hace dos meses, lo que consideró que sucede "exactamente por lo mismo", es decir que "hay poca demanda y se mantienen los valores".

En ese marco, Quiroga advirtió que "la caída del consumo se acentúa cada vez más", provocando que las carnicerías atraviesen "una situación muy difícil" e incluso que en el sector sufran "despidos por goteo" y algunos establecimientos se presenten "en procedimiento de crisis o en convocatoria de acreedores".