Atención conductores: cambia la prioridad para quien circula por la derecha

El Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó una modificación clave al Código de Tránsito que transforma las prioridades de paso en cruces, bocacalles y rotondas. La nueva normativa establece de manera explícita que todo conductor que pretenda ingresar o atravesar una arteria de mayor jerarquía deberá detener su marcha por completo y ceder el paso. La disposición abarca la circulación en autopistas, semiautopistas, rutas provinciales, carreteras y avenidas de todo el territorio bonaerense.

Cómo es la nueva norma que rige en la Provincia de Buenos Aires

La reforma legislativa elimina un histórico vacío normativo que generaba dudas cotidianas entre los automovilistas al llegar a una esquina o empalme vial. Hasta la sanción de esta ley, el texto provincial no aclaraba de forma taxativa qué sucedía cuando un vehículo avanzaba por la derecha desde una calle secundaria e intentaba incorporarse a una vía principal. Esta omisión provocaba interpretaciones encontradas entre inspectores municipales y fallos judiciales contradictorios a la hora de deslindar responsabilidades tras un siniestro.

El nuevo orden deberá ser aplicado en los exámenes teóricos.

Con la entrada en vigencia del nuevo articulado, la histórica regla general de "prioridad absoluta de paso a quien viene por la derecha" pierde validez frente a vías de mayor rango. Los conductores que circulen por calles de menor caudal o caminos de tierra deberán frenar a cero antes de ingresar a avenidas o rutas, independientemente del sentido por el que se aproximen. La medida busca unificar criterios de circulación y reducir drásticamente los índices de accidentes en intersecciones urbanas y accesos viales.

El cambio normativo busca además equiparar la legislación bonaerense con el sistema de ordenamiento vial vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ya funcionan reglas jerárquicas estrictas. Las autoridades provinciales argumentaron que la unificación de criterios brindará mayor certeza jurídica tanto a las compañías de seguros como a los tribunales de faltas. A partir de la promulgación, la velocidad de circulación y el tipo de calzada determinarán el orden de paso en los cruces que no cuenten con semaforización.

El que viene por la derecha desde una calle deberá esperar para entrar a la avenida.

La Secretaría de Transporte y los municipios bonaerenses comenzarán una campaña de difusión para informar sobre los alcances del nuevo Código de Tránsito en todos los distritos. Las escuelas de conductores y los centros de emisión de licencias deberán actualizar los exámenes teóricos para incluir la preferencia de paso por jerarquía de vía. La norma ya fue girada al Poder Ejecutivo provincial para su promulgación formal y posterior publicación en el Boletín Oficial.