Denunció que la encerraron, golpearon e hicieron consumir droga

Un hombre de 37 años acusado del delito de amenazas y lesiones fue aprehendido este miércoles por personal policial tras la realización de un allanamiento en el barrio Playa Serena.

Fue personal de la comisaría decimotercera el que junto a efectivos de otras dependencias y el grupo GAD el que llevó adelante la medida luego del aval de la Justicia de Garantías.

Secuestraron el rodado del sujeto por falta de documentación.

Durante el procedimiento, una mujer de 28 años manifestó haber sido privada de su libertad por el investigado, quien presuntamente la habría amenazado, golpeado y obligado a consumir estupefacientes.

En el lugar se secuestraron dos municiones calibre .38, dos calibre .32 largo, cinco gramos de marihuana y dos teléfonos celulares.

Por su lado, el investigado se presentó en el domicilio a bordo de una motocicleta y fue aprehendido: el rodado en el que circulaba fue retenido por falta de documentación.

También secuestraron municiones, celulares y cinco gramos de marihuana.

Las autoridades judiciales ordenaron la notificación de la formación de causa por amenazas agravadas, lesiones leves, tenencia simple de estupefacientes, privación ilegal de la libertad y desobediencia, y el traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.