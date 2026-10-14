Amenazó al empleado y los clientes de un almacén con una tijera

El hecho ocurrió minutos después de las once de la mañana en inmediaciones de Cerrito y García Lorca.

Un hombre de 32 años acusado de amenazar a un almacenero con una tijera para que le cambiara fiambre por bebidas alcohólicas fue aprehendido por personal policial e imputado de una causa penal.

El hecho ocurrió minutos después de las once de la mañana en inmediaciones de Cerrito y García Lorca cuando los efectivos que recorrían la zona fueron alertados por un transeúnte sobre la presencia de un hombre que estaría intentando robar un comercio con un arma blanca.

Al llegar al lugar, los uniformados observaron al sospechoso acercarse al móvil policial con las manos en alto y un elemento entre ellas. Tras impartirle la voz de alto, lograron identificarlo y reducirlo.

Posteriormente, los efectivos entrevistaron a un empleado del almacén, quien manifestó que el individuo se había presentado minutos antes con una tijera y le había exigido cambiar fiambre por bebidas alcohólicas. "Ante la negativa, habría comenzado a acercarse a los clientes para pedirles dinero mientras los amedrentaba con el elemento", informaron autoridades policiales.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal Fernando Berlingeri dispuso la formación de causa por tentativa de robo agravado por el uso de arma y su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.