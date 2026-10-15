Allanan una vivienda por otra entradera en el barrio San Carlos

La investigación por un robo agravado cometido en una vivienda del barrio San Carlos el pasado 6 de octubre derivó en un allanamiento donde secuestraron municiones de distintos calibres, teléfonos celulares y equipos de videovigilancia e imputaron a una mujer de 48 años del delito de encubrimiento.

En el robo cometido la semana pasada en O’Higgins al 600 tres hombres habrían ingresado mediante escalamiento y la rotura de una abertura. Según las actuaciones, los delincuentes exigieron dinero a las víctimas y posteriormente escaparon en un Volkswagen Gol Country gris, llevándose elementos de la propiedad.

Entradera en San Carlos: imputaron a una mujer de 48 años del delito de encubrimiento.

Tras el análisis de cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), registros privados y otras tareas investigativas, personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) logró reunir elementos que permitieron solicitar una orden de allanamiento para el domicilio de Giacobini al 2900.

Durante el procedimiento, realizado con la colaboración de efectivos de la división ROP de la UTOI y personal de la comisaría tercera, se secuestraron cinco cartuchos calibre .375, dos calibre .32 y uno calibre .22, además de una cédula de identificación y documentación de seguro correspondientes a un Volkswagen Gol Country.

"También se incautaron un DVR marca Gadnic, un monitor LG y dos celulares, uno Xiaomi Redmi y otro Samsung negro que serán peritados", informaron autoridades policiales.

Las autoridades judiciales ordenaron la notificación de formación de causa penal para la mujer por el delito de encubrimiento y el traslado a la Oficina Técnica de Identificación Personal (OTIP) para completar las diligencias correspondientes.

Como parte de las medidas pendientes, se fijó para el 19 de octubre el análisis del contenido del DVR y del teléfono celular de la imputada, con el objetivo de profundizar la investigación y establecer los roles de las personas involucradas en el hecho.