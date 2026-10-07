Otra entradera en San Carlos: detuvieron a uno de los autores cuando se tiró de un auto en movimiento
Tiene 40 años y registraba un pedido de captura activo. Personal del Comando de Patrullas lo redujo tras un llamado al 911.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un aviso a la Central de Atención Telefónica de Emergencias (CATE) 911 que denunció ruidos en el interior de una vivienda permitió aprehender a uno de los sujetos que ingresó a la casa de una mujer de 80 años con fines de robo.
Fue personal del Comando de Patrullas Norte el que llegó a la zona y observó a dos hombres que escapaban en un automóvil: tras una persecución, uno de ellos descendió del vehículo e intentó huir a pie, pero fue aprehendido a pocos metros del lugar y trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).
Según se estableció, momentos antes tres hombres habían ingresado a la vivienda de la anciana mediante escalamiento y tras romper una abertura del ventanal, le exigieron dinero a las víctimas y escaparon del lugar.
Durante el procedimiento en el que constataron que el aprehendido registraba un pedido de captura vigente por robo calificado secuestraron una escopeta sin marca visible.
El fiscal Mariano Moyano dispuso la formación de actuaciones por robo agravado en poblado y en banda, por escalamiento y efracción, en grado de tentativa.
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