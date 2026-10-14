Tiene 7 años y su nombre homenajea al perro que fue a Malvinas con la Armada: Falu, el ovejero alemán de la Policía antidrogas

En un operativo contra el narcotráfico en Mar del Plata que incluyó 18 allanamientos en 11 barrios, se secuestraron más de 11 kilos de drogas. El despliegue fue un éxito, en gran medida por el rol protagónico de Falu, uno de los ovejeros alemanes de la Policía Antidrogas.

"Marcó y detectó la situación escondida el perro", indicó uno de los agentes al frente del operativo en la conferencia de prensa. Falu, el perro en cuestión, tiene un entrenamiento especial y "trabaja en equipo con uno de los hombres de la Dirección de Narcotráfico".

Según fuentes policiales, Falu se llama así en homenaje a un perro homónimo que fue con la Armada a Malvinas. Lo cuida un policía, que lo tiene a su cargo desde que tenía 60 días.

Ahora Falu tiene 7 años y está encargado de buscar divisas, drogas y armas en los operativos de la Dirección de Narcotráfico. En los últimos allanamientos realizados en ese sentido en Mar del Plata, el can fue quien halló los más de 11 kilos de drogas distribuidos en diferentes presentaciones.

Falu estuvo presente en la rueda de prensa en la Delegación de Investigación de Tráfico de Drogas Ilícitas, donde los integrantes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires reconocieron su rol trascendental.