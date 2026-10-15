Mar del Plata se moviliza por la Universidad Pública: así se desarrolla la 5ta Marcha Federal en la ciudad

En defensa de la Universidad Pública y en reclamo al gobierno de Javier Milei por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, en Mar del Plata también se desarrolla la 5ta Marcha Federal Universitaria.

La concentración, prevista para las 16 horas en el Complejo Universitario Manuel Belgrano, comenzó a movilizarse hacia el centro de la ciudad con una masiva convocatoria. La marcha finalizará en el Monumento a San Martín, en el centro marplatense.

En diálogo con 0223, un manifestante becario de Conicet contó que la situación de desfinanciamiento en ciencia lo impacta directamente: "Ya no solo en el salario, sino en la imposibilidad de poder combinar con diferentes trabajos, en investigación es muy complicado acceder a los reactivos, estamos usando restos de restos".







Advirtió que además "se nos están terminando", por lo que la ciencia argentina, que es reconocida internacionalmente, se encuentra en "una situación terrible". Otra estudiante indicó que "lo importante es dejar huella hoy", y "seguir con la lucha en las calles". "Vinimos a marchar para tirar el DNU completo. Sabemos que la movida está en las calles, hoy en día la lucha está en el pueblo", sintetizó.

El reclamo por el financiamiento universitario

La movilización se enmarca en una nueva jornada nacional de protesta contra el desfinanciamiento de las universidades públicas y en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La convocatoria busca reunir a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, graduados y autoridades universitarias para visibilizar la situación presupuestaria de las instituciones nacionales y defender el funcionamiento de la educación superior pública.