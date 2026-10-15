Frío eterno: por qué no arranca la primavera en Mar del Plata

La primera mitad de octubre está registrando marcas insólitas en Mar del Plata, donde las temperaturas máximas apenas arañan los 11°C y se ubican hasta 5 grados por debajo del promedio histórico. A pesar de que el calendario marca el avance de la primavera, las postales de la ciudad continúan reflejando escenas de pleno invierno debido a un bloqueo climático regional acoplado a la consolidación del fenómeno global conocido como Súper Niño, aunque no está directamente vinculado.

Por qué sigue haciendo frío y cuándo arrancan las buenas temperaturas

La explicación meteorológica de este frío persistente responde al accionar de un gigantesco anticiclón de alta presión ubicado frente a las costas de la Patagonia: este sistema de 1030 hectopascales gira en sentido antihorario y funciona como una gran turbina que succiona aire polar directamente del Atlántico Sur profundo. La masa de aire frío y saturada de humedad es inyectada de forma constante sobre toda la franja costera bonaerense, generando ráfagas de viento del sudeste y lloviznas continuas.

Las camperas seguirán formando parte del paisaje.

A este fenómeno en superficie se le suma un disparador en la atmósfera alta: una masa de aire frío desprendida desde Chile que se instaló a cinco mil metros de altura sobre el centro del país. La superposición de este núcleo frío sobre el aire húmedo que ingresa desde el mar desencadena una inestabilidad térmica permanente. El resultado directo sobre la ciudad es una cobertura de nubes densas y bajas que bloquea por completo la radiación solar e impide el aumento de la temperatura.

El "cerrojo" climático provocó un fuerte impacto socioeconómico en la ciudad durante el reciente fin de semana largo de octubre, considerado la antesala de la temporada de verano. Con ráfagas de viento de hasta 55 kilómetros por hora y sensaciones térmicas que rozaron los 4°C, miles de turistas de cercanía cancelaron sus viajes, desplomando la ocupación hotelera a un inédito 45%, muy por debajo del 75% que esperaba el sector turístico.

También hay una masa de aire frío proveniente de Chile.

La parálisis se hizo visible en las postales de la Rambla, Playa Grande y Punta Mogotes, desplazando el movimiento comercial hacia los paseos gastronómicos techados. Según los especialistas, la influencia del Súper Niño mantendrá estos sistemas de alta y baja presión de manera casi estacionaria sobre el Cono Sur, estirando las condiciones invernales en la costa durante varios días más. De todas formas, se espera que hacia el 25 de octubre podría haber un cambio positivo en cuanto al clima.