La familia de Lucía Pérez expuso en el Concejo y pidió declarar persona no grata a Offidani

Marta Montero y Guillermo Pérez expusieron ante la Comisión de Políticas de Género del Concejo Deliberante y reclamaron que Juan Pablo Offidani sea declarado persona no grata en General Pueyrredon.

La familia de Lucía Pérez llevó su reclamo de justicia al Concejo Deliberante, a 10 años del femicidio de la joven que en ese entonces tenía 16 años. Durante la reunión de la Comisión de Políticas de Género, Marta Montero y Guillermo Pérez expusieron sobre el recorrido judicial del caso y pidieron que Juan Pablo Offidani sea declarado persona no grata en Mar del Plata. Los concejales coincidieron en la necesidad de analizar el planteo, pero resolvieron solicitar antecedentes antes de avanzar con una definición.

En concreto, la comisión acordó pedir un informe al Departamento de Actas, Referencia Legislativa y Digesto para conocer si existen resoluciones anteriores mediante las cuales el Concejo haya declarado persona no grata a otras personas. La intención es determinar cómo instrumentar la iniciativa para que tenga sustento legal y no presente inconsistencias que puedan comprometer su validez.

El Concejo Deliberante solicitará antecedentes de declaraciones de persona no grata para determinar cómo avanzar con el proyecto presentado por la familia.

Durante su intervención, Montero repasó las distintas etapas judiciales y expresó su disconformidad con las condenas dictadas en la causa. La madre de Lucía cuestionó que, a su entender, el proceso todavía no haya reconocido plenamente la gravedad de lo sucedido y volvió a reclamar que el crimen sea considerado un femicidio.

“Seguimos luchando por la figura de femicidio”, sostuvo en la comisión realizada este jueves. También cuestionó que, a una década del caso, la familia deba continuar reclamando justicia y recurriendo decisiones judiciales con las que no está de acuerdo.

A diez años del crimen de Lucía Pérez, sus padres cuestionaron las condenas y reclamaron que Offidani vuelva a prisión.

El reclamo por la situación de Offidani

Uno de los puntos centrales de la exposición fue la situación actual de Juan Pablo Offidani, condenado a 15 años de prisión en una causa vinculada con el abuso sexual agravado de Lucía y los delitos de comercialización de estupefacientes. El sujeto fue beneficiado con la libertad condicional a fines de 2025, cuya concesión fue revocada por la Cámara de Apelación y Garantías en abril de este año. Sin embargo, la defensa del condenado apeló esa revocación, por lo que Offidani aún permanece en libertad. La situación judicial continúa siendo objeto de recursos.

“Él debería volver a la cárcel de Batán. Es la apelación que se ha hecho. Él debería estar preso, no debería estar en su casa”, afirmó Montero ante los concejales. La familia reclama que cumpla la pena en prisión y también se opone a que pueda trasladarse a Entre Ríos, posibilidad que, según indicó la madre de Lucía, fue planteada por Offidani.

Montero también señaló que la única restricción que tiene actualmente es la prohibición de acercarse a menos de 100 metros de la vivienda de los padres de Lucía. Para la familia, esa situación profundiza el dolor que atraviesa desde el crimen y refuerza la necesidad de que las instituciones expresen una posición frente al caso.

Juan Pablo Offidani fue condenado a 15 años de prisión en la causa por el abuso sexual de Lucía Pérez y los delitos vinculados con la comercialización de estupefacientes. Sus padres reclaman que vuelva a la cárcel y que sea declarado persona no grata en Mar del Plata.

“No podemos ser cómplices por omisión”

En otro tramo de su intervención, la madre de Lucía recordó que su hija fue captada en un contexto vinculado con la comercialización de drogas y cuestionó que los responsables puedan retomar su vida mientras la familia continúa reclamando justicia. En ese marco, pidió a los concejales que revisen el expediente judicial y no se limiten a escuchar el testimonio de los familiares.

“Que lo piensen, que lo lean, que vean ese expediente, que no solo me escuchen a mi, a Guillermo y a Angie, que vean ese expediente”, expresó. También reclamó que la sociedad no naturalice lo ocurrido y que quienes fueron condenados por hechos vinculados con el caso afronten las consecuencias correspondientes.

La familia sostiene que la declaración de persona no grata tendría un carácter político y social, y que no busca reemplazar las decisiones judiciales ni interferir en los recursos pendientes. El objetivo es que el Concejo Deliberante exprese un rechazo institucional y que el caso continúe presente en la agenda pública.

Por ahora, el expediente seguirá en comisión a la espera del informe solicitado. Con esos antecedentes, los concejales podrán evaluar los pasos a seguir y determinar de qué manera podría avanzar el pedido presentado por los padres de Lucía Pérez.