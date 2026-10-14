Detenido por balear al hombre que asesinó a su hermano pedirá declarar los próximos días

El hombre detenido por atacar a balazos al sujeto que mató a su hermano y que se entregó el lunes pasado en la sede de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) va a declarar los próximos días tras entrevistarse con sus abogados particulares.

Adrián Ezequiel Cabito se encontraba prófugo desde que la Justicia ordenó su detención al identificarlo como uno de los sujetos que el pasado 28 de marzo baleó a Lucas Figueroa Montoro, de 32 años, en la zona de Godoy Cruz y Las Maravillas.

Quedó detenido tras presentarse en la DDI.

Tal como se informó oportunamente, la principal hipótesis de los investigadores es que ese ataque fue en represalia por el asesinato de Lucas Iván Cabito en febrero de 2018. Por ese homicidio había sido juzgado y absuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 que consideró que había actuado en legítima defensa.

La causa por intento de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y el concurso premeditado de dos o más personas que tiene a Cabito como imputado se originó, según la reconstrucción, cuando la víctima caminaba junto a su pareja y fueron interceptados por un Fiat Cronos gris oscuro.

Lugar del crimen de Cabito. (Foto: archivo 0223).

Del vehículo descendieron cinco hombres, varios de ellos armados, que efectuaron veinte disparos contra la pareja: el herido recibió balazos en el tórax, el abdomen, un codo y ambas manos. Su pareja resultó ilesa y los agresores escaparon del lugar antes de la llegada de los efectivos.

Durante las primeras actuaciones, la Policía Científica secuestró ocho vainas servidas calibre 9 milímetros y otras dos calibre .22, además de una remera con manchas de sangre. Esos elementos fueron incorporados a la investigación para avanzar en la reconstrucción del ataque que terminó con Figueroa Montoro internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán.

El Gabinete de Homicidios de la DDI realizó distintas tareas investigativas y reunieron elementos que permitieron establecer la presunta participación de Adrián Ezequiel Cabito y de Dylan Sebastián Cabito, de 25 años.

El 7 de septiembre pasado Dylan Sebastián Cabito fue aprehendido junto a otro hombre en una causa por un robo agravado bajo la modalidad de entradera.