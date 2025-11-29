Discutieron y le pegó tres tiros: un muerto en el Centenario

El hecho ocurrió esta tarde y analizan las causas del homicidio.

Habitantes del complejo Centenario se encuentran consternados luego de un fallecimiento ocurrido esta tarde en el barrio, con un cuerpo que quedó tendido en medio de los pasillos de los edificios.

El hecho ocurrió pasadas las 15 cuando, por razones que aún tratan de establecerse, un hombre le disparó a otro. En el lugar se escucharon al menos tres detonaciones.

De acuerdo a las fuentes policiales, uno de los proyectiles impactó directamente sobre el cuerpo de la víctima, que quedó depositada en el suelo mientras su homicida se fugó a pie.

El asesinato sucedió en el Pasillo Interno B, ubicado en la zona de Chile y Saavedra. Interviene en la causa el fiscal Carlos Ruso quien analiza las cámaras de seguridad de la zona.