¿Vuelve a la cárcel?: evalúan si el comerciante que mató a un adolescente seguirá con arresto domiciliario

La Justicia de Mar del Plata deberá resolver en los próximos días la situación procesal de Ulises Cristiano, el comerciante que permanece con arresto domiciliario luego de haber matado de tres disparos a un adolescente en la zona de Champagnat y Saavedra durante la madrugada del domingo 16 de agosto.

Según la versión de la defensa, un grupo de seis jóvenes que se desplazaba en tres bicicletas intentó abrir la camioneta del comerciante, que en ese momento se encontraba haciendo guardia porque su negocio tenía la cortina metálica forzada en un intento de robo.

Este jueves en la puerta de Tribunales, Gonzalo La Menza, abogado del comerciante, manifestó que la situación procesal de Cristiano fue analizada en una audiencia. “La Fiscalía solicitó la prisión preventiva y nosotros solicitamos el cese de la prisión preventiva, es decir, la libertad. Y ahora la jueza, en el plazo de ley, va a reevaluar todas las circunstancias y va a dar la resolución al respecto, que será antes de este sábado”, dijo en diálogo con 0223.

En tal sentido, el letrado expuso que mientras tanto, Cristiano continuará cumpliendo arresto domiciliario, una medida morigerada que, según su defensa, se mantendría incluso en caso de que la jueza haga lugar al pedido de prisión preventiva.

“En el peor de los casos va a seguir igual o también puede ser que exista la posibilidad de que se resuelva la excarcelación del mismo y que recupere la libertad”, planteó La Menza.

Consultado ante la posibilidad que se cambie la carátula de la causa, el abogado reafirmó que el comerciante actuó “en legítima defensa” y descartó que el audio que se dio a conocer de la llamada al 911 complique a su representado.

“Ahí se pudo ver claramente que el señor Ulises Cristiano lo único que se preocupó era por contar con rápidamente la presencia de una ambulancia en el lugar para tratar de esa manera resguardar la vida de la persona que estaba herida de arma de fuego”, afirmó.

A su lado, el abogado Ibar Sallaz descartó de plano que se complique la situación procesal de Cristiano. ”En el peor de los panoramas, él va a seguir con arresto domiciliario. No hay ni la más mínima chance de que él vuelva al penal de Batán”, concluyó.