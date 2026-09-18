Dictaron la prisión preventiva al comerciante que mató de tres disparos al menor que quiso asaltarlo

La Justicia marplatense dictó la prisión preventiva a Ulises Cristiano, el comerciante acusado de haber matado de tres disparos a un adolescente en la zona de Champagnat y Saavedra durante la madrugada del domingo 16 de agosto.

A más de un mes del fatal episodio, Cristiano permanece con prisión preventiva y, tal como había adelantado 0223, su abogado defensor, Gonzalo La Menza, había exigido su libertad.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 del domingo 16 de agosto en la avenida Champagnat al 3500.

Sin embargo, el Juzgado de Garantías N° 3 resolvió esta tarde dar lugar al planteo de la fiscal Costanza Mandagarán, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°4, y dictar la prisión preventiva al comerciante por el delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego.

A su vez, la jueza Rosa Frende rechazó dictar su libertad tal como había pedido su defensa "por considerar que no surge demostrado con certeza absoluta la existencia de la causal de Legitima defensa invocada".

El adolescente de 16 años, Sebastián Nazareno García, fue despedido por sus familiares.

Mientras avanza la investigación y Cristiano cumple el arresto domiciliario, la magistrada también ordenó el análisis del teléfono celular del imputado para ser analizado.

El llamado al 911: “Seis flaquitos me quisieron robar y los reventé a tiros”

“Que tal, Mar del Plata, Champagnat y Saavedra. Seis flaquitos me quisieron robar y los reventé a tiros. Cayó uno, mandame un patrullero y ambulancia”, dice el comerciante apenas lo atiende el operador de la Central de Atención Telefónica de Emergencia tras haberle disparo al grupo que integraba Sebastián García.

Ante la pregunta concreta de sí eran seis y estaban armados, el imputado dijo que no sabía, que estaba en la camioneta y que cuando le quisieron abrir las puertas salió disparando. “Cayó uno, acá hay uno caído en el pasto y están las tres bicicletas tiradas acá”, manifestó antes de dar su nombre y reiterar el pedido de envío de un móvil y una ambulancia.

En las grabaciones analizadas por los investigadores se pudieron constatar detonaciones compatibles con disparos de armas de fuego. De dicho registro se desprenden dos secuencias claramente delimitadas: una primera compuesta por cinco detonaciones a repetición y una segunda con dos disparos adicionales aislados entre sí.