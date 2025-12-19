Horror: discutió con su hermano por la venta de una casa familiar y lo asesinó de 18 puñaladas

Un violento crimen sacudió a Banda del Río Salí, Tucumán, cuando un hombre mató a su hermano de 18 puñaladas tras una discusión por la venta de una casa familiar. El hecho ocurrió mientras cenaban en una vivienda ubicada en Juan B. Terán al 100, en pleno centro de la ciudad. La víctima fue identificada como Juan Alberto Rodríguez, de 62 años, quien falleció en el lugar por la gravedad de las heridas.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la pelea escaló rápidamente y Julio César Rodríguez, de 57 años, atacó a su hermano con un cuchillo de carnicero. Parte del ataque fue presenciado por el hijo de la víctima, quien dio aviso inmediato a las autoridades. Cuando llegaron los efectivos policiales, Juan Alberto ya había perdido la vida.

El acusado entregó el arma utilizada en el homicidio.

Cómo era el vínculo entre el fallecido y su agresor

El acusado fue detenido en el mismo domicilio y entregó el arma utilizada en el homicidio. Ante los uniformados, reconoció el hecho y manifestó que su pariente “lo tenía harto”. En la escena trabajaron peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales, mientras que la causa quedó a cargo del integrante del Ministerio Público Pedro Gallo, de la Unidad Fiscal de Homicidios I.

De acuerdo a medios locales, el conflicto entre los hermanos llevaba años y estaba centrado en la venta de una propiedad familiar. Julio César vivía en la casa y Juan Alberto residía en Alderetes, con desacuerdos sobre el reparto del dinero. Además, la relación se habría deteriorado por problemas vinculados al consumo de alcohol de la víctima, lo que generaba frecuentes enfrentamientos.