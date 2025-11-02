Horror: encontraron muerta a una mujer en su casa con múltiples puñaladas

Una mujer de 51 años fue hallada muerta este sábado en su casa del barrio porteño de Monte Castro, con múltiples heridas de arma blanca. El cuerpo fue encontrado por su marido, quien dio aviso al 911 cerca de las 17 y aseguró que la vivienda, ubicada en Desaguadero al 2600, estaba completamente revuelta. Al arribar al lugar, los médicos del SAME constataron el fallecimiento y personal de la Policía Científica inició las pericias para determinar las circunstancias del crimen.

El sujeto fue demorado por las fuerzas de seguridad para declarar y continuar con la investigación, aunque por el momento no se confirmó su situación procesal. La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°3, conducida por el fiscal Daniel Roma, quien dispuso la intervención de la División de Homicidios y el relevamiento de la escena. Los investigadores trabajan sobre diversas hipótesis, entre ellas un posible intento de robo o un crimen doméstico.

Según fuentes judiciales, la víctima presentaba varias lesiones punzocortantes y signos de violencia. Aunque el hecho aún no fue vinculado con otros casos, el hallazgo ocurre en un contexto de conmoción por recientes homicidios de mujeres en sus casas, como el de María Susana Rodríguez Iturriaga, asesinada días atrás en San Isidro durante un asalto. En ese expediente hay cinco detenidos y tres prófugos, presuntamente ligados a una banda delictiva.

La llamada “Banda del Millón”, sospechada de cometer robos en el norte del conurbano, es investigada por la Justicia bonaerense. En los celulares de los detenidos se hallaron videos y fotos que muestran la planificación de nuevos ataques. Mientras tanto, en Monte Castro, los peritos analizan cámaras de seguridad de la zona y esperan los resultados de la autopsia de la fallecida para determinar el móvil del crimen y avanzar en la identificación de los posibles responsables.