“El puerto de Mar del Plata está muriendo”: desde la Terminal de Contenedores reclaman un cambio de rumbo

"El puerto de Mar del Plata está muriendo”, expresó el titular de la Terminal de Contenedores 2, Emilio Bustamante.

Desde la Terminal de Contenedores 2 del Puerto de Mar del Plata advirtieron sobre la mala situación del comercio exterior en la ciudad y aseguraron que la actividad portuaria atraviesa una profunda crisis. “El puerto está muriendo, lamentablemente”, expresó el titular, Emilio Bustamante, en diálogo con Extra FM 102.1.

“El comercio exterior de esta región, de Mar del Plata o de la Argentina, es una cosa. Después, nosotros hablamos del comercio exterior por el puerto de Mar del Plata”, expresó Bustamante y agregó que, mientras a nivel nacional se observa una expansión de las exportaciones y las importaciones, la terminal marplatense perdió progresivamente actividad.

Según recordó, las caídas se fueron profundizando con el paso de los años, con disminuciones que llegaron al 80%. Al analizar las causas de ello, Bustamante apuntó contra las gestiones del Consorcio Portuario de las últimas décadas y cuestionó la falta de una estrategia sostenida para desarrollar el comercio exterior: “La realidad es que se ha hecho todo mal durante unos 20 o 30 años. Entonces, este es el resultado, obviamente, inevitable”.

Para el empresario, el sistema de administración de los puertos provinciales tampoco contribuyó a generar crecimiento. Desde su punto de vista, los consorcios portuarios se convirtieron en espacios "donde cada sector defiende sus propios intereses, en lugar de impulsar una planificación integral".

También cuestionó la falta de continuidad en la participación local y consideró que las diferencias políticas entre los gobiernos incidieron en el desarrollo de la actividad: “Acá no ha habido decisión política de que esto se desarrolle”.

Además advirtió que las consecuencias exceden al sector empresarial y afectan al conjunto de la ciudad, especialmente por la pérdida de oportunidades laborales y de servicios vinculados a la operatoria de los buques.

La falta de buques y los proyectos a futuro

Otro dato preocupante que aportó Bustamente tiene que ver con que la terminal lleva varios meses sin recibir buques, por lo cual mantienen a sus empleados y técnicos a la espera de una eventual recuperación de la actividad.

Según detalló, sostener esos puestos resulta importante porque se necesita personal capacitado para responder cuando se reanuden las operaciones, pero que "la situación es desastrosa”.

También recordó que en el 2018 presentaron un proyecto para retirar los silos que se encuentran en el puerto y aprovechar el espacio para desarrollar infraestructura para el comercio exterior. La iniciativa, que contemplaba inversiones importantes y ventajas para los buques y las cargas, no prosperó.

Mencionó las gestiones para recuperar rutas marítimas directas, entre ellas las conexiones con Brasil, aunque advirtió que todavía no existen compromisos suficientes de carga para garantizar su funcionamiento. Además defendió la actividad pesquera, pero sostuvo que no debe ser la única función del puerto. “Hay que apoyar la pesca, la pesca tiene que estar en el puerto, pero no en un puerto pesquero”.

Para cerrar, Bustamante planteó que una política para que los productos de la región salgan por los puertos cercanos permitiría reducir el tránsito de camiones, evitar el deterioro de las rutas y generar empleo local. Reconoció que revertirlo llevará tiempo, pero insistió en la necesidad de un cambio de rumbo: “Hoy podemos hablar de que estamos trabajando con el puerto”.