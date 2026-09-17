“No podemos llegar tarde”: el desafío de Mar del Plata para aprovechar el boom del offshore

En el marco de la Expo FIP se llevó a cabo la charla “Energía para el Mar Argentino: infraestructura, logística y desarrollo en el Atlántico Sur”, un encuentro que puso el foco en las oportunidades que presenta la actividad offshore en Mar del Plata y en los desafíos que deberá afrontar nuestro puerto para acompañar su crecimiento.

De la jornada participaron Diego Lamacchia, representante del Clúster de Energía de Mar del Plata; Emiliano Burgos, de ABB Marine & Ports; y Gonzalo Flores, gerente de Geofísica de YPF. La moderación estuvo a cargo de la senadora provincial Cecilia Martínez.

Los tres expositores coincidieron en la importancia de que el puerto local fortalezca sus capacidades logísticas y se prepare para responder a las necesidades de una industria que requiere infraestructura especializada y personal capacitado.

Por un lado, Lamacchia destacó el impacto que el desarrollo offshore podría tener en la ciudad y en el resto del país. “Para el puerto de Mar del Plata va a implicar un desarrollo portuario, logístico, tecnológico, de empleo calificado y crecimiento regional, no solo en este puerto, sino todos los de Argentina”.

En esa línea remarcó que la ciudad ya demostró estar a la altura durante la campaña exploratoria del pozo Argerich, en el 2024. “Fueron casi 60 días y no hubo pérdida del buque. Para un pozo exploratorio, Mar del Plata estuvo a la altura. Para varios, hay que empezar a pensar un poco cómo incrementamos nuestras áreas de trabajo”, sostuvo.

Entre las necesidades que identificó para acompañar la expansión de la actividad, mencionó áreas de almacenamiento y ensamblaje, patios de fabricación, espacios de mantenimiento, muelles profundos y reforzados, capacidad de dragado, bases logísticas, astilleros de apoyo y sistemas de respuesta a emergencias. También subrayó el efecto multiplicador que la industria podría generar sobre el entramado productivo local.

Exploración, tecnología y una actividad de largo plazo

Por su parte, Gonzalo Flores explicó el potencial de la exploración offshore argentina y las dificultades que implica avanzar sobre zonas todavía poco conocidas: “El offshore argentino es la gran frontera subexplorada del mundo, el Atlántico Sur en general”.

El especialista comparó la actividad exploratoria de Argentina y Brasil, para graficar en qué lugar estamos. En nuestro país se perforaron 138 pozos exploratorios en el offshore, mientras que Brasil realizó alrededor de 2.000 en los últimos diez años. “Se trata de procesos largos que llevan mucho trabajo y tiempo”.

También indicó que en el sur argentino, en la Cuenca Austral, existe un sistema petrolero probado y zonas donde ya hay yacimientos en desarrollo. Hacia el norte, en cambio, el riesgo geológico es mayor y las empresas continúan trabajando para identificar posibles acumulaciones de hidrocarburos.

El gerente de Geofísica de YPF remarcó que el desarrollo de un descubrimiento requiere paciencia. “Una vez que uno hace el pozo, desde que encontrás hasta que tenés producción hay por lo menos 10 años. Por ahí falte tiempo, pero tenemos que estar preparados”, sentenció.

Por último, Emiliano Burgos habló de la innovación tecnológica y la sustentabilidad portuaria. Explicó que tanto los puertos como los buques están avanzando en la reducción de emisiones y destacó la incorporación de los sistemas híbridos en las embarcaciones, que pueden disminuir el impacto ambiental.

En esa línea mencionó el caso del Magellan Discover, un crucero de exploración en construcción en Chile, y subrayó la importancia de que los puertos puedan ofrecer conexiones eléctricas para que los barcos reduzcan el uso de sus motores durante sus estadías. “Como dijo el héroe cubano José Martí: ‘Hacer es la mejor manera de decir’”, cerró Burgos.